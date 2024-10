Presidente Lula sofre acidente doméstico e bate a cabeça

Após sofrer acidente doméstico e bater a cabeça, presidente Lula tem viagem à Rússia cancelada e toma pontos em ferimento; confira

O presidente Lula sofreu um acidente doméstico neste sábado, 19, em Brasília. O político acabou com um ferimento na cabeça e precisou cancelar seu compromisso, uma viagem à Rússia para participar da cúpula do Brics.

Conforme informações divulgadas pelo G1, um boletim médico foi divulgado neste domingo, 20, dizendo que Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês da capital com um "ferimento corto-contuso em região occipital" – ou seja, um corte na nuca.

Os médicos responsáveis consideraram que o caso não é grave. Mas, por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou que o presidente não realize viagens de longa duração. Apesar de não ter sido nada grave, ele precisou de pontos no ferimento e logo foi liberado .

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital", disse o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", declarou o boletim do Sírio-Libanês.

Reunião é cancela após acidente doméstico de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva viajaria para Kazan, na Rússia, mas, após o acidente participará da reunião apenas por vídeo. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração", informou a Presidência da República.

"O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", falou a nota.