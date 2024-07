Como está o baixista Mingau? Filha atualiza quadro de saúde após nova cirurgia

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, realizou uma nova cirurgia para recuperar parte do crânio; filha atualiza quadro de saúde

Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realizou uma nova cirurgia no cérebro no dia 13 deste mês. O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e, desde então, segue em recuperação.

Isabella Aglio, filha do músico, atualizou o quadro de saúde do pai após o procedimento e informou que tudo ocorreu bem. Mingau passou por uma cranioplastia, para recuperar parte do crânio dele com uma prótese, em um hospital de São Paulo.

Através das redes sociais, Isabella tranquilizou o público: "Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, graças a Deus! Obrigada pelas vibrações positivas", escreveu ela no Instagram. No início de julho, o cantor Roger Moreira, vocalista da banda, comentou sobre o procedimento do amigo.

De acordo com o artista, a cranioplastia deverá ajudá-lo na recuperação. "Ele está bem de saúde e, no dia 13, vai colocar uma prótese, pois ainda está com a cabeça afundada. Vão colocar uma prótese no crânio dele e isso deve ajudá-lo a se recuperar…", explicou Roger, em participação no programa 'Pânico'.

Filha de Mingau fala sobre saúde do pai - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo e teve alta no início de 2024. Durante a hospitalização, ele fez cirurgias para aliviar a pressão no crânio e também a traqueostomia.

O artista foi para uma clínica de reabilitação, onde fez tratamento para recuperar suas capacidades motora e funcional. Mingau ainda lida com as sequelas do ferimento na cabeça, mas já apresentou evolução, como o movimento de algumas partes do seu corpo.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento", disse a filha dele, na época.