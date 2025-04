Carol Peixinho relata lapsos de memória durante a gravidez: 'Esquecendo algumas palavras'

A ex-BBB Carol Peixinho contou que tem enfrentado alguns esquecimentos durante a gestação e também aproveitou para exibir o barrigão

Nesta quinta-feira, 17, a ex-BBB e influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, surgiu nas redes sociais para compartilhar algumas atualizações sobre sua gravidez. Esperando seu primeiro filho com o cantorThiaguinho, ela contou que tem enfrentado lapsos de memória durante a gestação.

"Bom dia, minha gente! Agora, sim, eu... Esqueci a palavra! Estou esquecendo algumas palavras. Não estou uma grávida esquecida, mas estou esquecendo algumas palavras" , relatou a influenciadora.

Ela comentou que estava sentindo um cansaço acumulado desde o dia 12 de abril, quando completou mais um ano de vida. "Alinhei finalmente o meu sonho. Desde o aniversário, estou acordando com despertador cedo... Anteontem também acordei cedo para trabalhar, no domingo acordei preocupada porque dancei muito... Hoje estou maravilhosa", disse.

Carol dormiu tão bem que acabou até perdendo o treino, algo incomum para ela, que costuma seguir à risca sua rotina fitness. A ex-BBB também compartilhou como foi o mais recente ultrassom. "Ah! Ontem a gente fez o ultrassom bem cedinho, esqueci de comentar. Está tudo maravilhoso e perfeito", completou.

Carol Peixinho relata que tem tido esquecimentos durante a gestação - Foto: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho contou que fez ultrassom e exibiu a barriguinha - Foto: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho mostra a barriguinha antes de viajar

A ex-BBB Carol Peixinho compartilhou, nesta quarta-feira, 16, mais um clique de sua barriguinha de grávida nas redes sociais. À espera do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, Carol surgiu usando peças personalizadas da marca do parceiro.

A influenciadora aparece com uma jardineira, um cropped estampado com o nome da marca do cantor e um óculos de sol, deixando à mostra a barriga que já começa a aparecer.

O cantor também compartilhou uma foto de Carol e escreveu: "Mamy e neném também estão fardados".

