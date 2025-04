Biomédica detalha procedimento polêmico por trás do término de Marcello Novaes: 'Riscos'

A biomédica Mariana Dalila da Silva explica procedimento estético que causou o fim do namoro de Marcello Novaes com a modelo Saory Cardoso

A notícia do fim do relacionamento entre o ator Marcello Novaes e a influenciadora Saory Cardoso surpreendeu o público, mas o que realmente chamou atenção foi o motivo: um procedimento estético. Saory revelou que a harmonização glútea teria sido o estopim para o término. Mas afinal, o que é esse tipo de tratamento e por que ele pode gerar tanta polêmica?

A CARAS Brasil foi atrás de respostas e conversou com a biomédica Mariana Dalila da Silva, que detalhou os bastidores da técnica que vem ganhando espaço nas clínicas de estética, mas que exige muita cautela.

O que realmente é a harmonização glútea e por que o nome causa confusão?

A médica explica que o termo vai muito além de apenas 'aumentar o bumbum'. Segundo ela: "A harmonização glútea é um conjunto de técnicas estéticas minimamente invasivas que têm como objetivo realçar o formato, o volume e a simetria dos glúteos de forma natural e proporcional ao corpo de cada paciente."

Mariana detalha que o procedimento pode envolver o uso de bioestimuladores de colágeno e preenchedores específicos, sempre respeitando as características individuais de cada corpo. "Mais do que aumento, o foco está na harmonia, por isso o nome harmonização. É uma alternativa segura e eficaz para quem busca resultados visíveis sem abrir mão da naturalidade e da segurança."

Quais são os riscos por trás desse procedimento estético?

Apesar de parecer simples, a técnica exige preparo e responsabilidade. A biomédica reforça: "Como todo procedimento estético, a harmonização glútea exige conhecimento técnico, experiência e bom senso. Quando realizada por profissionais habilitados, com produtos de qualidade e dentro de protocolos seguros, os riscos são minimizados."

Mas o alerta vem forte: "Porém, quando feita de forma inadequada, pode sim levar a resultados desproporcionais ou até comprometer a aparência e a saúde do paciente. Por isso, é fundamental buscar clínicas sérias, que valorizem a segurança, a anatomia e a individualidade de cada corpo. Estética consciente é aquela que transforma sem descaracterizar."

O que é preciso fazer após a harmonização glútea?

Segundo Mariana, o sucesso do procedimento também está no pós: "O pós-procedimento é uma etapa decisiva para o sucesso do tratamento. Recomenda-se evitar atividades físicas intensas nos primeiros dias, manter uma boa hidratação, seguir todas as orientações do profissional e realizar as sessões de acompanhamento."

Ela ainda destaca: "Outro ponto essencial é alinhar expectativas desde o início: entender que cada corpo reage de forma única e que o resultado mais bonito é aquele que respeita a anatomia e o equilíbrio estético. Quando há planejamento, técnica e responsabilidade, o resultado é harmônico, elegante e totalmente natural ao olhar."

Por que o uso do PMMA é tão perigoso?

Embora a modelo não tenha revelado o produto usado em seu caso, a especialista faz um alerta grave sobre o PMMA (polimetilmetacrilato), substância muitas vezes usada nesse procedimento e associada a complicações:

"É fundamental trazer à tona um ponto delicado, mas extremamente necessário: o uso do PMMA em procedimentos estéticos. Embora seja um material autorizado para algumas finalidades médicas muito específicas, seu uso na estética, especialmente para preenchimentos corporais como glúteos, é altamente questionável, e, na minha visão, inaceitável."

Ela não para por aí: "Além disso, há riscos sérios à saúde: desde infecções, inflamações crônicas e necroses, até complicações mais graves a longo prazo. A estética precisa ser consciente, responsável e centrada na segurança do paciente. E segurança não combina com o uso de produtos permanentes em áreas tão delicadas como os glúteos."

E finaliza com um alerta assustador: "O PMMA, quando injetado, permanece no corpo por tempo indeterminado, podendo migrar, gerar reações inflamatórias graves e até desencadear quadros de rejeição. Com o passar do tempo, esse processo pode sobrecarregar o sistema imunológico e causar uma inflamação crônica de difícil controle. O que muitos não sabem é que essas inflamações prolongadas, associadas ao esforço do corpo em tentar "combater" um corpo estranho como o PMMA, podem comprometer órgãos vitais, e os rins estão entre os mais afetados. Já existem casos documentados de pacientes desenvolvendo problemas renais severos como consequência do uso inadequado do produto."

