A influencer Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, publica foto em cama de hospital e pede orações nesta segunda-feira, 24

Nesta segunda-feira, 24, a empresária Fabiana Justus, de 38 anos, veio, por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, pedir orações ao ser submetida a um mielograma . O exame analisa a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas. Na ocasião, a filha de Roberto Justus, disse que esse exame é importante, pois está fazendo um ano que ela realizou o transplante de medula.

"Rezem por mim! Mielograma de 1 anos. Completo 1 ano do transplante na quinta", escreveu na imagem em que aparece deitada em uma cama de hospital. A cirurgia aconteceu em março do ano passado e a influencer apareceu dias após nas redes sociais para anunciar que a operação tinha sido bem-sucedida.

"Meu renascimento! Minha medula nova pegou! Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci", celebrou na ocasião.

Fabi foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. Em junho do mesmo ano, ela declarou que a doença estava em remissão.

Médico alerta sobre sintoma da infecção que atingiu Fabiana Justus

Na semana passada, Fabi foi hospitalizada por conta de uma infecção forte. Ela passou dias indo ao hospital, pois precisou tomar medicamentos intravenosos. "Quem me vê, quem me viu! Semaninha punk pra lembrar que a vida é feita de altos e baixos... terminando a semana graças a Deus MUITO melhor do que eu comecei", disse na última sexta-feira, 21.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, fala sobre o diagnóstico da empresária e alerta para os sintomas. Confira!

Leia também: Fabiana Justus celebra volta das atividades em família: "Como eu sonhei"