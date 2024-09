Carlinhos Maia atualiza quadro de saúde do pai em luta contra o câncer

O humorista Carlinhos Maia falou sobre a recuperação de seu pai, Virgílio, após realizar a cirurgia para retirada de tumor

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 5, para atualizar o público a respeito do quadro de saúde de seu pai, Virgílio. Nos últimos dias, o familiar do humorista foi diagnosticado com câncer de pâncreas e realizou uma cirurgia para retirada do tumor.

De acordo com Carlinhos, o pai deverá receber alta ainda no dia de hoje para seguir se recuperando em casa. O famoso ainda revelou que tudo está sob controle e explicou quais serão os próximos passos no tratamento de Virgílio contra a doença.

"Amanhã a gente vai buscar ele [no hospital], ele volta pra casa com um enfermeiro e tudo mais porque ele vai ficar aqui com a gente até começar a quimioterapia… A recuperação dele tem sido muito boa. A gente foi lá com minha mãe todos esses dias e mandei trazer a irmã que ele ama muito e o sobrinho, ficaram com ele lá hoje… Com fé em Deus vai dar tudo certo", disse ele.

Em seguida, Carlinhos Maia informou que está um pouco ausente das redes sociais devido a preocupação. "Por enquanto vão me tendo em gotas", declarou o influenciador, pedindo para que o público tivesse paciência e compreendesse o momento delicado.

A notícia sobre a saúde do pai de Carlinhos foi compartilhada diretamente pelo humorista na última semana. Bastante abalado, ele contou que Virgílio havia recebido o diagnóstico de câncer durante alguns exames de rotina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @carlinhos

Carlinhos Maia mostra visita ao pai no hospital após cirurgia

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na segunda-feira, 2, para atualizar o quadro de saúde de seu pai, Virgílio. Nos últimos dias, o familiar do famoso, diagnosticado com câncer de pâncreas, realizou uma cirurgia de retirada de tumor.

Ainda no hospital, Virgílio recebeu a visita de Carlinhos, do genro, Lucas Guimarães, e da esposa, Maria Maia. O influenciador fez questão de mostrar a evolução do pai e vibrou com a melhora significativa após o procedimento cirúrgico.

"Meu queixinho já está ficando bom, não é? Que susto", declarou o famoso durante encontro com o pai. Sempre de bom-humor, Carlinhos Maia brincou com a vestimenta hospitalar de Virgílio. "Menino, colocou um vestidinho de florzinha?", disse ele, arrancando risadas dos visitantes.