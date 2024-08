O que é a síndrome do pescoço do digitador? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings esclarece como o uso de aparelhos celulares pode causar a síndrome do pescoço do digitador

​A dor na coluna cervical é um problema de saúde muito presente e tão frequente quanto a dor na lombar. Um dos fatores predisponentes mais bem definidos são as posturas adotadas na utilização das tecnologias, aparelhos celulares, que podem gerar a síndrome do pescoço do digitador. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings esclarece sobre o assunto.

Segundo o especialista, é importante ressaltar que a coluna cervical, por sua estrutura menos robusta, é mais exposta a sobrecargas que a coluna lombar. Quanto a síndrome do pescoço do digitador, ou Text Neck, ele explica que é uma condição decorrente de posturas inadequadas ao usar dispositivos tecnológicos.

"Envolve um conjunto de sintomas, sendo a dor crônica na região cervical o mais comum. Também podem ocorrer dor que irradia para os braços, encurtamentos musculares dos ombros, dor nas mandíbulas, tonturas e zumbidos", declara.

O Dr. Fabio avalia que o uso prolongado de celulares, tablets e laptops com a cabeça inclinada para frente, causa um estresse exagerado nas articulações, ligamentos e músculos da região cervical e essa sobrecarga provoca lesões nas estruturas levando aos sintomas.

"Por conta de ser uma condição surgida recentemente após o maior advento das tecnologias portáteis, os critérios para diagnóstico ainda não são bem definidos. Contudo, a associação dos sintomas com o maior tempo e pior postura ao usar os aparelhos, já é bem conhecido", menciona.

O QUE FAZER PARA TRATAR A SÍNDROME?

O reumatologista afirma que é importante procurar um especialista para o tratamento, que consiste fundamentalmente na correção das posturas do pescoço, além de exercícios de relaxamento e fortalecimento da região dos ombros. O Dr. Fabio reforça que é necessário evitar o uso prolongado dos dispositivos tecnológico.

"Pode-se utilizar medicamentos analgésicos e relaxantes musculares para amenizar mais rapidamente os sintomas da síndrome. O uso cada vez mais cedo de celulares e tablets têm despertado uma especial atenção às crianças, uma vez que pode determinar alterações posturais importantes logo no início da fase adulta", finaliza.

