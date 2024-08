Yasmin Brunet impressiona com biquíni laranja estiloso em nova foto

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet surpreendeu ao surgir deslumbrante usando biquíni diferentão e estiloso: 'Sereia e seus encantos'

A modelo e atriz Yasmin Brunet colecionou elogios dos seguidores nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto belíssima. Provando ser uma grande fã do verão, a ex-participante do BBB 24 surgiu com um look de banho mega estiloso em um cenário paradisíaco.

Para mergulhar em águas azuis, Yasmin elegeu um biquíni diferentão na cor laranja personalizado com diversos búzios na parte frontal. Além dos itens na peça, a filha de Luiza Brunet ainda apostou em vários acessórios dourados para completar a produção.

Esbanjando beleza, a famosa posou para a câmera com os cabelos molhados para trás logo após dar um mergulho na água. "Verão na alma", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas, é claro, não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários da postagem com diversos elogios à Yasmin Brunet. "A sereia e seus encantos", derreteu-se uma admiradora. "A perfeição existe sim e tem o nome de Yasmin", disse outra. "Que foto linda, você está maravilhosa!", declarou uma terceira.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet abre o jogo sobre vida amorosa

Em junho deste ano, a modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante participação no programa Na Cama com Pitanda. Ao longo do papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse.

Em outro momento da atração, a artista falou sobre os requisitos que os pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso.

"Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou.