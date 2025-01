Ex-BBB Vanessa Lopes choca ao mostrar novo visual: 'Outra mulher'

Tchau, ruivo! A ex-BBB Vanessa Lopes decidiu renovar o visual e impressionou ao revelar o novo tom dos fios; veja transformação

A influenciadora digital e dançarina Vanessa Lopes decidiu renovar o visual para viver intensamente o ano de 2025. Na noite de sexta-feira, 17, por meio das redes sociais, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu um álbum de fotos mostrando a transformação no cabelo.

Vanessa, que até então estava com os fios ruivos, deixou o tom claro para trás e escureceu as madeixas. Agora, a jovem voltou para a cor natural e está morena novamente.

Esbanjando beleza, Vanessa Lopes exibiu ainda no salão de beleza o resultado de seu novo visual com o cabelo preto. "De volta às origens, mas em uma versão ainda mais morena e poderosa! Muito obrigada aos mestres por esse resultado impecável!", escreveu a ex-BBB na legenda.

Impressionados com a mudança radical, diversos famosos e admiradores de Vanessa deixaram mensagens carinhosas nos comentários, elogiando a transformação da influenciadora. "Meu Deus você tá maravilhosa", declarou a atriz e também ex-BBB Bruna Griphao.

"Amei! Bem-vinda ao clube das morenas!", disse a ex-participante do BBB 24 Fernanda Bande. "Gata", comentou a modelo Amanda Kimberlly. "Linda!", falou a atriz Sophie Charlotte. "Combinou muito! Você nasceu para essa cor", vibrou uma internauta.

Confira o novo visual de Vanessa Lopes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Lopes (@vanessalopesr_)

Lucas Mamede fala sobre namoro com Vanessa Lopes

Com voz agradável e calma, além de um sorriso marcante, Lucas Mamede está sempre pronto para falar de amor. No mês de dezembro, o cantor celebrou um ano de namoro com Vanessa Lopes.

Em entrevista à Revista CARAS, o artista se derrete ao falar da relação com a influenciadora digital e confessa se sentir inspirado por ela: "Completamente entregue"; confira o bate-papo completo com o companheiro de Vanessa Lopes!

Leia também: Vanessa Lopes mostra evolução em seu tratamento de acne