Thaís Pacholek exibe cintura fininha ao renovar o bronzeado na praia

A atriz Thaís Pacholek impressionou os seguidores ao exibir sua cintura fininha enquanto aproveitava um momento de lazer na praia

Thaís Pacholek chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza na praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos em que aparece exibindo seu corpo sarado ao surgir renovando o bronzeado de biquíni. Em outros registros, a mulher do cantor sertanejo Belutti brinca na areia e no mar com o filho, Luiz Miguel, de oito anos. "Entre expectativas e realidades", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Thaís Pacholek impressionou os seguidores ao publicar algumas fotos em Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista exibe seu corpo sarado ao surgir na praia paradisíaca com um biquíni fio-dental vermelho.

Ao dividir os registros, a loira deixou um recado. "Xô, olho gordo", escreveu ela na legenda, ganhando elogios. "Linda demais. Seu sorriso contagia", disse uma seguidora. "Sempre muito linda", escreveu outra. "Linda, maravilhosa e com o corpo perfeito", falou uma fã. "A musa do verão", afirmou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaís Pacholek (@thaispacholek)

Leia também:Carolina Ferraz impacta ao exibir sua beleza natural em cliques na praia

Thaís Pacholek esbanja beleza natural ao surgir sem maquiagem

A atriz Thaís Pacholek deu aula de beleza em suas redes sociais. A esposa do cantor Belutti encantou seus seguidores ao publicar um clique sem maquiagem, esbanjando toda a sua beleza natural para a web.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma selfie onde mostrou seu rosto de pertinho. Aos 40 anos, ela impressionou ao exibir sua pele impecável, com destaque para seus lindos olhos azuis. "Eu me gosto assim. Uma cara lavada. Um meio sorriso. Eu me gosto assim. Criticada com defeito. Eu me gosto assim. Apoiada, com respeito. É… Eu sou a Pachô e gosto de ser chamada assim", escreveu. Confira!