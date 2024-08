Thais Fersoza revela tatuagem 'secreta' ao tomar sol de costas; veja

Renovando o bronzeado em hotel com Michel Teló, Thais Fersoza revela tatuagem em local "escondido"; veja a borboleta da famosa

A apresentadora Thais Fersoza chamou a atenção nesta quinta-feira, 08, ao compartilhar fotos curtindo um dia de sol na piscina ao lado de Michel Teló. Comemorando mais um ano juntos, ela resolveu fazer uma surpresa para ele e levou o cantor para um hotel.

No local, a famosa apareceu deslumbrante e impressionou ao se exibir em uma roupa de banho preta muito elegante. Com as costas livres, a eleita do artista ainda revelou uma tatuagem delicada no local: uma borboleta.

"Um momentinho só pra nós! Curtindo o visual e um ao outro", comentou sobre estar ansiosa para outubro, mês em que completarão 10 anos de casamento. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Mulher linda, elegante e sensual na medida certa! Casal que inspira!", elogiaram. "Esses dois sabem viver", falaram.

Ainda nas últimas semanas, a apresentadora impressionou ao surgir deslumbrante, de maiô, em uma praia na Espanha. Com os filhos e Michel Teló, a famosa realizou o sonho de ir para o local e encantou ao exibir registros da viagem.

Veja a tatuagem de Thais Fersoza:

Filhos de Michel Teló e Thais Fersoza ganham festa luxuosa com dois temas

Os filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda e Teodoro, tiveram um festão compartilhado em seu aniversário. Apesar de terem um ano de diferença, a duplinha novamente teve um evento com dois temas e muito luxo na segunda-feira, 29.

Na rede social, os famosos e a responsável pela decoração, Lorena Duque, compartilharam cliques do momento e impressionaram os internautas. Isso porque, o espaço recebeu uma decoração repleta de detalhes e que, apesar dos pequenos terem escolhido temas muito diferentes, de Pokémon e Alice no País das Maravilhas, tudo ficou em harmonia. Veja as fotos da festa aqui.