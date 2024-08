Tati Machado desabafa sobre pressão estética: ‘Hoje não está dando’

Tati Machado revela o que pensa ao se ver no espelho em alguns dias e rebate elogios por ter emagrecido na época da Dança dos Famosos

A apresentadora Tati Machado refletiu sobre a pressão estética que sofre por causa de sua aparência. Em conversa durante o programa Saia Justa, do GNT, ela contou que nem sempre se acha bonita, mas que se sente muito bem em seu corpo.

“Vivemos em um mundo onde a beleza está na magreza extrema, eu, como mulher gorda, não quero romantizar a mulher gorda. Às vezes, me olho pelada e digo: ‘hoje não está dando’”, afirmou ela.

E completou: “Por conta dos exercícios, emagreci bastante e ouço muita gente falando: ‘emagreceu, está linda!’. A beleza está associada à magreza. Eu realmente estou me sentindo linda, mas antes já me sentia também”.

Atualmente, Tati Machado faz parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, e segue com suas participações nos programas Encontro e Mais Você, ambos na Globo.

Tati Machado arrasa em fotos na praia

Tati Machado chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Ela curtiu as férias em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, Bruno Monteiro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista e campeã da última edição da 'Dança dos Famosos' aparece esbanjando beleza e seu corpaço ao surgir usando um biquíni preto enquanto caminha pela areia da praia.

Ao dividir os cliques, Tati falou sobre o momento de lazer e também sobre sua aparência. "Um brilho que só férias podem proporcionar. Viva minhas sardas, minhas curvas, o sol e o mar de Ilha Grande", escreveu ela na legenda da publicação.