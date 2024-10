Suzanna Freitas ganha elogios ao mostrar novo visual: 'Ficou linda'

A influenciadora digital Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, decidiu renovar a cor dos fios e ganhou elogios ao mostrar o resultado

Suzanna Freitas passou por uma transformação em seu visual e mostrou o resultado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 10. A filha da cantora Kelly Key, que fará aniversário no fim do mês, decidiu hidratar os fios e renovar a cor das luzes.

"Alexa… Ligar o modo pré b-day. Cabelo tratado e cor renovada", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, que colocou no vídeo da mudança do visual a música 'Vamos Narolar, de L7nnon e MC Cabelinho.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Parece mais com a Kelly Key do que a própria Kelly Key", disse uma seguidora. "Amei, ficou maravilhoso o cabelo", falou outra. "Ficou linda", afirmou uma terceira.

Já nos Stories do Instagram, Suzanna falou sobre o novo visual. "Só subimos um porquinho as mechas, não foi para fazer grandes transformações mesmo não, tá? Tonalizamos, para deixar ele um pouco mais frio, porque estava muito quente. E aqui [na raiz] a gente suavizou subindo um pouco mais as mechas, porque como meu cabelo cresceu bastante, eu estava sentindo minha raiz muito escura para o restante e eu gosto quando ele fica iluminado natural", explicou,

Suzanna Freitas abre o jogo sobre relação com Latino

Na última terça-feira, 8, Suzanna Freitas participou do 'Vaca Cast', podcast apresentado por Evelyn Regly. Durante o bate-papo, ela abriu o jogo sobre sua relação com seu pai biológico, o cantor Latino. A influenciadora digital, que é filha da cantora Kelly Key, foi criada pela mãe e pelo padrasto, Mico Freitas, que considera um pai. Ela explicou que hoje mantêm uma boa relação com Latino, apesar de algumas dos desafios.

"Passamos por uma relação de altos e baixos, mas hoje temos uma relação de amizade. Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa. São relações totalmente diferentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos brigados. Temos nossos problemas, como qualquer um tem com os pais, mas quando isso vai para a internet, ganha um peso muito maior. Ou às vezes nem representa o que realmente acontece", explicou. Saiba mais!