Sophia Abrahão impressiona ao exibir corpo sarado em viagem

A atriz Sophia Abrahão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem aos Lençóis Piauienses, no Piauí.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza e seu corpão sarado ao surgir de biquíni, enquanto faz pose na areia e na água. Em outros registros, ela aparece curtindo a paisagem lado do marido, o ator Sérgio Malheiros. "Lençóis Piauienses", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Que deusa! E que lugar encantador, tô apaixonada", disse uma seguidora. "Uma sereia", escreveu outra. "Que mulher. Você foi desenhada, não tem condições", falou um fã. Malheiros também exaltou a beleza da amada. "Linda demais", comentou o ator.

Confira:

Sophia Abrahão detalha perseguição de stalker

Assim como Débora Falabella, a atriz Sophia Abrahão também já perseguida por um "fã". Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista detalhou a situação vivida no passado e revelou que chegou a fazer boletim de ocorrência contra o stalker.

De acordo com Sophia, o rapaz em questão, de alguma forma, tinha acesso a muitas informações pessoais a seu respeito. "Ele sabia onde eu morava, me mandava presentes, sabia o contato dos meus pais, dos meus amigos e tinha uma perseguição atrás da minha família, muito grave", declarou a famosa, que na época era uma das protagonistas da versão brasileira de 'Rebelde', exibida na Record TV entre 2011 e 2012.

"Chegava a ligar de madrugada para os meus pais dizendo que eu estava em perigo, perguntando a eles se sabiam onde eu estava, ou que eu estava sendo colocada em risco, ligava para os meus amigos de madrugada falando a mesma coisa enquanto eu estava em casa, dormindo. E isso perdurou um tempo. Ele mandava várias encomendas para a minha casa, e eu fiquei muito apavorada", recordou ela. Saiba mais!