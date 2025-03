Simaria Mendes reaparece e chama a atenção com foto; veja

Longe dos holofotes e da rede social, Simaria Mendes reaparece ao compartilhar clique e chama atenção; confira o registro

A cantora Simaria Mendes reapareceu na rede social nesta quinta-feira, 06. Longe dos palcos desde agosto de 2022, a artista também se afastou da internet e, raramente, posta algo como fazia antes com bastante frequência.

Nesta última aparição, a irmã de Simone Mendes surgiu fazendo carão e esbanjando toda sua beleza. Vestindo um cropped decotado, a musa não passou despercebida com toda sua presença. Além da roupa, ela ainda colocou um colar com a letra inicial de seu nome.

Veja a foto de Simaria Mendes:

Simone Mendes revela como está sua relação com Simaria

Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, Simone Mendes explicou que Simaria estava em sua casa por um tempo, mas não morando definitivamente. A cantora ainda comentou que elas estão próximas novamente, principalmente por conta dos filhos, que são primos e adoram estar perto uns dos outros.

“[Simaria] tá lá em casa, tá comigo. Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima. Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Após um tempo afastada da irmã, a cantora disse que acabou se aproximando novamente. “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé. Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", declarou.

Leia também:Equipe de Simaria reage após a aparência da cantora virar assunto na web