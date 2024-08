Rafaella Justus chama atenção ao surgir produzida para o primeiro dia de aula

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus dá um show de beleza ao exibir produção impecável para a volta às aulas

Nesta segunda-feira, 12, Rafaella Justus chamou atenção ao surgir em suas redes sociais com uma produção impecável em seu primeiro dia de aula. Filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, ela deu um verdadeiro show de beleza ao se preparar para a volta às aulas com a ajuda de sua madrasta, Ana Paula Siebert.

Nos stories do Instagram, Rafaella revelou que contou com a ajuda de sua madrasta, Ana Paula, para se maquiar para a volta às aulas. Como a esposa de seu pai é modelo e influenciadora e domina as técnicas de maquiagem, ela fez uma produção profissional para deixar a adolescente ainda mais bonita para seu primeiro dia de aula.

"Estou chegando em casa porque tenho minha primeira cliente do dia, chamada Rafaella", Ana Paula brincou e logo em seguida mostrou que já estava maquiando a enteada. Por fim, a influenciadora digital exibiu o resultado e mostrou a produção. Rafaella compareceu ao primeiro dia com uma maquiagem bem natural, mas extremamente bonita.

Vale lembrar que neste retorno a escola, Rafaella terá companhia! Isso porque suas irmãzinhas estão estudando na mesma escola. Ticiane foi quem compartilhou a novidade nas redes sociais: sua filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, fruto do relacionamento com César Tralli, começou em uma escola nova, a mesma que Rafinha.

Além disso, Manu já encontrou uma amiguinha especial por lá, Vicky Siebert Justus, filha do ex-marido da apresentadora, Roberto Justus, e sua atual esposa, Ana Paula Siebert. “Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz”, a apresentadora se derreteu ao compartilhar a novidade e mostrou Vicky e Manu juntas.

Rafaella Justus surpreende ao romper tradição em sua festa de 15 anos:

Nas tradicionais festas de 15 anos, é comum que as debutantes sejam apresentadas e dancem com um príncipe, que pode ser um amigo especial, namorado, ou até mesmo um famoso contratado para o evento. No entanto, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, surpreendeu ao anunciar que não seguirá essa tradição.

Em suas redes sociais, Rafaella abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e respondeu a várias dúvidas sobre sua festa. Quando uma fã perguntou por que ela desistiu de ter um príncipe, a jovem, geralmente discreta, revelou que inicialmente tinha planos de dançar com alguém especial, mas mudou de ideia após uma confusão.