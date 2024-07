Paolla Oliveira se mostra em vestido com fenda e causa: 'Deusa'

De vestido rosa com fenda, atriz Paolla Oliveira se mostra deslumbrante e não passa despercebida com fotos arrasadoras; veja

A atriz Paolla Oliveira causou com novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 17. Usando um look rosa, a artista não passou despercebida e fez os internautas até lembrarem do filme Meninas Malvadas, no qual as personagens usam roupas na cor rosa às quartas.

Com o vestido poderoso, a namorada de Diogo Nogueira se exibiu nos registros e impactou mais uma vez com sua beleza. Esbanjando suas curvas naturais, Paolla Oliveira hipnotizou com sua aparência arrebatadora e roubou a cena ao colocar suas pernas para jogo no modelo com fenda.

"Não tem um negócio de “às quartas usamos rosa’”? Alguém me explica? Kk", brincou ela na legenda lembrando do filme. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Deusa", escreveram. "Linda usando rosa e todas as cores", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira deu o que falar na rede social ao compartilhar um vídeo treinando pesado. Usando um macacão vermelho cintiliante, a atriz ostentou seu corpo atual e falou sobre a dificuldade que enfrenta para se exercitar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira mostra afilhados e sobrinha em fotos raras

A atriz Paolla Oliveira encantou ao mostrar cliques raros com seus afilhados e sobrinha. Na quarta-feira, 10, a famosa fez um passeio especial com eles e registrou o momento de folga com seus amores com vários cliques.

Na rede social, a namorada de Diogo Nogueira fez um álbum da saída que fizeram juntinhos. Ao lado dos dois garotos, que já são dois jovens, e da menina, que é quase uma adolescente, a artista apareceu se divertindo ao marcar presença em um circo.

"Dia de curtir a família, afilhados e sobrinha que nem sei em que momento cresceram desse jeito. Mas aqui todo mundo vira criança e apesar do gelo, aquece alma", falou sobre a experiência especial com seus amados. Veja as fotos do momento raro aqui.