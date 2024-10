Novo visual! Helô Pinheiro passa a tesoura no cabelo e exibe o resultado

Helô Pinheiro se despede do cabelão e adere ao corte na altura dos ombros e com franja. Veja o resultado da transformação

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro está com novo visual! Nesta quinta-feira, 3, a estrela surgiu com o cabelo mais curto e com franja após uma ida ao salão de beleza.

A musa passou por uma transformação em seu cabelo e adorou o resultado. Ela se despediu do cabelo comprido e aderiu ao corte na altura dos ombros e com estilo desfiado.

"Gostei, ficou moderno. Posso brincar puxando o cabelo para trás e quando o quiser maior, coloco um aplique. É um sansão que se sente forte de qualquer jeito desde que o espelho fale: ‘tá indo bem!’", disse ela ao Gshow.

O novo visual dela foi muito elogiado nas redes sociais. “Que maravilhosa! Moderna!”, disse Ticiane Pinheiro sobre a mãe. “Ficou linda demais”, comentou um fã. “Tá uma princesa”, declarou outro. “Uma diva”, afirmou mais um.

Aniversário de Helô Pinheiro

Dia de comemoração na família de Helô Pinheiro! A eterna 'Garota de Ipanema', que completou 81 em julho de 2024, foi surpreendida com uma bela homenagem de aniversário da filha, Ticiane Pinheiro, nas redes sociais.

Em celebração a data especial, a apresentadora da Record TV publicou duas fotos recentes ao lado da mãe e ressaltou o quanto se inspira na matriarca. "Vivaaa 07/07, minha mãezinha. A mulher mais linda e mais maravilhosa do mundo. Minha eterna inspiração, meu orgulho, minha confidente, meu exemplo", iniciou a jornalista.

"Feliz aniversário mãezinha, que vc tenha sempre muita saúde, amor, alegria, sucesso e que continue com essa energia , essa vitalidade que deixa todos à sua volta radiantes!!! Que alegria te ver completar 81 anos desse jeito, cheia de vida , parecendo uma ‘garotinha de ipanema’, rs! Que seja um ano incrível na sua vida e saiba que sempre estaremos comemorando suas vitórias", completou Ticiane Pinheiro.