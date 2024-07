Michelle Barros choca ao mostrar o filho: 'Obra de arte'

Apresentadora do SBT, Michelle Barros choca ao compartilhar foto com seu único filho; rapaz impressionou mais uma vez com sua beleza

A apresentadora Michelle Barros impressionou mais uma vez ao exibir um registro raro de seu único filho na rede social. Nesta quinta-feira, 18, a ex-jornalista global iniciou o dia compartilhando um clique com o jovem e chamou muita atenção.

Isso porque, a integrante do Chega Mais, do SBT, surgiu toda estilosa ao lado do moço que se chama Arthur Barros e tem 25 anos. Mamãe coruja, a comunicadora usou o registro para falar que está com saudade do herdeiro.

"Que sua quinta seja de #tbt com memórias de quem você ama e que venham novos momentos para novas lembranças! Te amo, filho @_arthurbarros , e já estou com saudades", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com ele. "Que obra de arte esse menino! Cada dia mais lindo", falaram. "Parabéns pelo lindo filho", disseram outros.

Essa não é a primeira vez que o filho de Michelle Barros chama a atenção na rede social. Tempos atrás, ela arrancou mais elogios ao postar um clique com ele e exibindo seu tanquinho. A jornalista sempre dá o que falar ao exibir seu físico sarado na academia.

Recentemente, logo ao estrear como apresentadora do programa de variedades no SBT, a jornalista recebeu algumas críticas e sofreu ataques. Michelle Barros então se pronunciou e pediu desculpas ao público.

Michelle Barros comove ao revelar abuso na infância

Na terça-feira, 4, Michelle Barros surpreendeu os colegas do programa Chega Mais, do SBT, ao revelar que sofreu um abuso quando era criança. Através de um relato comovente, a apresentadora falou sobre o impacto que isso teve em sua vida e revelou que contou do ocorrido apenas para o seu filho.

A revelação aconteceu durante uma conversa com uma médica que abordava o assunto na atração. "É dramático. Porque eu fui abusada. Então, eu...", disse ela. Regina Volpato e Paulo Mathias ficaram surpresos e se aproximaram dela. "Mas... Michelle...", disparou a apresentadora.

"Tá tudo bem", respondeu a jornalista. "Eu tô vendo o olharzinho dela...", comentou Regina. "Tá tudo bem, é que eu nunca falei desse assunto, só meu filho sabe. Eu passei a tratar meu filho de uma forma diferente por causa disso", revelou. Veja o momento aqui.