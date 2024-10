Mãe de Mel Maia faz desabafo sobre ingratidão das filhas

Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a ingratidão das filhas. Saiba mais!

Neste sábado, 5, Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, de 20 anos, e da estudante de odontologia Yasmin, de 24, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Debora fez um desabafo e deu a entender que está tendo um relacionamento difícil com as filhas. "Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar", começou ela.

Em seguida, a empresária comentou sobre a ingratidão das herdeiras. "Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas", disse.

Por fim, Debora compartilhou um post em tom de indireta. "Quando forem desonestos com você, finja que o equívoco foi seu, pague o preço, peça desculpas, perdoe em silêncio, mas troque todas as fechaduras", dizia a postagem.

O último trabalho de Mel Maia foi como a Lohana na série Sem Filtro, disponível na Netflix.

Reflexão

Recentemente, Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que já recusou alguns trabalhos por sentir que sua energia não se alinharia com a dos outros membros da equipe.

“Gente é muito bizarro, é muito engraçado, como tudo na vida acontece na hora certa. Eu acredito muito no universo e que tudo que é para ser meu, vai me encontrar em algum momento. Tudo que é para ser meu já é meu, não adianta eu me esgoelar, chorar, implorar. Tudo acontece na hora certa e nada é por acaso. Eu nunca deixo de lado as coisas e pessoas que entram na minha vida do nada. É tudo um aprendizado, tudo por algum motivo”, iniciou.

Na sequência, a artista revelou que já deixou de aceitar trabalhos para seguir sua intuição. “E eu sou muito sensitiva, deixo de fazer algumas coisas, deixo de fazer alguns trabalhos, deixo de ir a alguns lugares simplesmente porque a minha energia não vai bater com energia de tal pessoa e não porque eu me acho superior. E se eu não tivesse esse tipo de pensamento e atitude, hoje eu não estaria tendo os resultados que eu queria ter”, refletiu Mel.

“Hoje eu recebi uma notícia muito muito boa, que se eu não tivesse feito as escolhas que o meu coração mandou, eu não estaria aqui hoje. É muito bizarro. Tudo tem seu tempo, calma que as suas coisas vão chegar até você, tudo vai dar certo. Dica: faça o que o seu coração manda sem se importar com que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque a sua energia nunca erra“, finalizou.