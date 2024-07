Mel Lisboa exibe corpo sarado em dia de praia: "Tudo azul"

A atriz Mel Lisboa arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos aproveitando o dia ensolarado na praia

Mel Lisboa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao postar alguns cliques esbanjando beleza na praia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao lado de alguns amigos e exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni azul. Além disso, a artista também deixou à mostra as suas tatuagens. "Tudo azul por aqui", escreveu ela na legenda.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Gata demais", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Tá perfeita", afirmou mais uma.

No dia 17 de janeiro, Mel completou 42 anos de vida e fez uma reflexão na web. "42 voltas hoje. Esta sou eu, não exatamente hoje, mas há uns 40 dias. Esta sou eu, sem truques, mas adornada pela luz e pelo vento da Bahia. Nas fotos, não muito se vê. Mas esta sou eu. Repleta de contradições. Estrela de 7 pontas tatuada no peito. Hoje faço 42 anos. Idade redonda, bonita. Eu gosto. Hoje é o 1º dia do meu ano, e o resto da minha vida me aguarda. Que seja doce...", escreveu ela na ocasião.

