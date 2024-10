Famosos exageram em procedimentos? Médico analisa: 'Sintonia com a própria imagem é essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista Willian Ortega fala sobre a reversão de procedimentos de celebridades como Eliezer e Gracyanne Barbosa

É comum encontrar famosos que decidiram desfazer seus procedimentos estéticos, o que levanta uma discussão sobre padrões de beleza, exageros e limites das intervenções. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Willian Ortega analisa os efeitos e declara: "Estar em sintonia com sua própria imagem é essencial".

Recentemente, nomes como Scheila Carvalho (51), Gracyanne Barbosa (41), Gkay (31), Gabi Martins (27), Rodrigo Mussi (38) e Eliezer (34) foram algumas das celebridades que decidiram reverter procedimentos de harmonização facial. Para o especialista e sócio-fundador da Academia da Face, isso apenas ressalta a necessidade de uma abordagem consciente ao buscar mudanças estéticas.

"O objetivo da harmonização facial é realçar a beleza natural e não transformá-la completamente. Exageros podem levar a resultados indesejados que, muitas vezes, só se tornam evidentes com o tempo. É fundamental que os pacientes busquem profissionais qualificados e com experiência, que compreendam a estética e a proporção facial de cada um", explica.

Leia também: Zé Love, de A Fazenda 16, investiu em procedimentos estéticos antes de reality; saiba quais

Para ele, com a popularização de diversos tratamentos estéticos, é cada vez mais comum que pacientes, sejam famosos ou não, deixem se levar por resultados imediatos e pela busca da perfeição. Porém, é de extrema importância entender que a moderação é importante, bem como uma análise cuidadosa, individual e personalizada para cada pessoa.

VEJA ANTES E DEPOIS DE CELEBRIDADES QUE REMOVERAM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS:

"Entender as expectativas e educar o paciente sobre o que é viável e seguro é parte fundamental do processo. Muitas vezes, é possível alcançar resultados satisfatórios com menos intervenções do que se imagina", acrescenta Ortega. "Procedimentos estéticos devem ser uma escolha que valorize a individualidade e não uma pressão para se adequar a padrões muitas vezes inatingíveis."

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL!