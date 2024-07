Mariana Ximenes esbanja beleza natural em viagem ao México: "Como é linda"

A atriz Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar os registros de sua viagem ao México

Mariana Ximenes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao compartilhar alguns registros da viagem que fez ao México.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando toda sua beleza natural ao surgir curtindo vários cenários paradisíacos. "Um compilado de memórias incríveis demais para ficarem guardadas só no rolo de câmera. #Tbt da experiência inesquecível que tive no #México", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Como é linda. Que lugar maravilhoso, Maricota! Amei, amei", disse uma seguidora. "E sua beleza… Nem preciso comentar, né? A mais linda do mundo!", afirmou outra. "Que lugar perfeito", falou uma terceira.

Mariana, vale dizer, retornará a TV em 'Mania de Você', próximo novela das nove da Globo. No folhetim de João Emanuel Carneiro, ela interpretará a personagem Isis.

Confira:

Mariana Ximenes fala sobre congelamento de óvulos

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes revelou que decidiu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Atualmente com 43 anos, a artista falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível. Ela adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos.

"Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela Marie Claire em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Saiba mais!