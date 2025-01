Maria Lina revela que já perdeu 30 kg e compara fotos de antes e depois

Maria Lina compara fotos das mudanças em seu corpo ao perder 30 kg e recuperar alguns quilinhos nos últimos tempos

A influenciadora digital Maria Lina surpreendeu ao mostrar a mudança em seu corpo nos últimos anos. Ela contou que já chegou a emagrecer 30 quilos, mas recuperou um pouco do peso.

Em uma comparação de fotos nas redes sociais, a morena exibiu fotos de três momentos do seu corpo. Na primeira foto, ela pesava 72 kg. Na segunda imagem, ela estava com 44 kg. E, por fim, ela posou com 50 kg.

"Tinha 70 e poucos nessa foto. Fui pra 44 e depois recuperei massa magra até os 50. Então, foi uns 20 até hoje. Na foto com 44 kg eu já tinha a minilipo do cóccix e enxerto no bumbum, mas não treinava, então ficou com Deus (e foi muito pouco preenchimento, porque eu não tinha gordura)", disse ela.

Hoje em dia, Maria Lina diz que já aceita o seu corpo do jeito que ele é. "Eu sou muito miúda. Eu ficava muito triste quando alguém me via e falava: ‘Meu Deus, você parecia um mulherão no Instagram’. Mas eu aprendi que a gente tem que aprender a admirar nossas características e não diminuí-las, porque tem beleza em todo tipo de corpo e o seu corpo pode ser o sonho de alguém", afirmou.

Maria Lina comenta sobre ser chamada de 'ex de Whindersson'

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

A famosa foi questionada sobre o que acha de ser conhecida como a "ex de Whindersson Nunes". Na resposta, Maria garantiu que isso não a incomoda.

"Eu tenho orgulho da minha história, e sempre tive noção de que fiquei conhecida por uma pessoa muito maior. Eu tenho gratidão, e sei que quem está aqui sempre e me conhece sabe que eu tenho muito a oferecer. As pessoas falam porque essa é a referência que têm de mim. Qual o problema nisso? Estou fazendo minha história com muita humildade e não tenho ego nenhum em relação a isso", disse ela.

Maria e Whindersson assumiram o namoro em novembro de 2020 e se separaram em agosto de 2021. O casal teve um filho, que recebeu o nome de João Miguel. Infelizmente, o bebê nasceu prematuro e faleceu algumas horas após o parto.

