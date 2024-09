Maria Lina e Whindersson Nunes visitam jovem que será submetido à cirurgia no coração

Mesmo não estando mais juntos, Maria Lina e Whindersson Nunes se uniram para surpreender um menino que passará por cirurgia no coração: "Orem"

Na última quarta-feira, 4, Maria Lina e Whindersson Nunes se uniram para surpreender um fã que será submetido a uma cirurgia no coração. O pequeno Enzo enfrenta uma cardiopatia congênita e recebeu a visita do ex-casal em um hospital em São Paulo, onde está internado.

"Orem pelo Enzo. Ele vai operar o coração e vai voltar mais forte do que nunca", escreveu Maria Lina nos Stories do Instagram.

Em seu perfil oficial, a mãe de Enzo, Jaqueline Bussolo Orben também compartilhou registros do encontro. "Que incrível receber essa visita tão especial! Obrigado, @whinderssonnunes e @marialdgg por trazerem alegria e carinho para o Enzo. Ele ficou feliz demais com a surpresa, ainda mais na noite antes da sua cirurgia…Momentos assim fazem toda a diferença!", ressaltou.

Nos comentários, fãs e seguidores admiraram a atitude de Maria e Whindersson. "Que massa!!! O Enzo é um menino muito especial", declarou um internauta. "Deus abençoe grandemente vocês", desejou outro. "Que incrível", escreveu mais um.

Maria Lina comenta sobre ser chamada de 'ex de Whindersson Nunes'

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. na última quarta-feira, 4, a digital influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

A famosa foi questionada sobre o que acha de ser conhecida como a "ex de Whindersson Nunes". Na resposta, Maria garantiu que isso não a incomoda.

"Eu tenho orgulho da minha história, e sempre tive noção de que fiquei conhecida por uma pessoa muito maior. Eu tenho gratidão, e sei que quem está aqui sempre e me conhece sabe que eu tenho muito a oferecer. As pessoas falam porque essa é a referência que têm de mim. Qual o problema nisso? Estou fazendo minha história com muita humildade e não tenho ego nenhum em relação a isso", disse ela.