Marcio Rachkorsky, do SP1, surge sem camisa e exibe os músculos definidos

Comentarista sobre condomínios no telejornal SP1, o advogado Marcio Rachkorsky choca os internautas ao exibir os músculos definidos e a tatuagem enorme nas costas

Comentarista do telejornal SP1, da Globo, o advogado Marcio Rachkorsky agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar um vídeo sem camisa. O profissional costuma aparecer na TV com o terno bem alinhado e surpreendeu ao revelar que tem os músculos definidos.

No vídeo, Rachkorsky apareceu sem camisa ao fazer exercícios em uma praça ao ar livre. Ele fez uma atividade para tonificar os braços e deixou à mostra o peitoral definido. Além disso, o comentarista ostentou uma tatuagem enorme nas costas.

Na legenda, ele falou sobre a atividade ao ar livre. "Dia lotado de reuniões, quinta pesada! Eis que surgiu uma brecha na agenda... Fui caminhar, fazer uma física na praça e, agora, renovado, volto para o trampo, que vai até umas 21 horas! Depois, abrir uma gelada e ver mais um título do meu Curinthia!!!!! O segredo é buscar o equilíbrio, fazer o dia render, com coisas chatas e coisas legais…", disse ele.

Marcio Rachkorsky tem 51 anos e é conhecido pelos telespectadores da Globo em São Paulo por responder dúvidas sobre a vida em condomínio.

Marcio Rachkorsky - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Rachkorsky (@marciorachkorsky)

Apresentador do SP1 faz rara aparição com a esposa

O apresentador Alan Severiano, que comanda SP1, telejornal local de São Paulo na Globo, fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Rachel Rubin. Discreto com a vida pessoal, ele quase não é visto em eventos com a família, mas abriu uma exceção na noitdo último domingo para curtir uma festa no Parque do Ibirapuera com a amada.

Os dois foram flagrados juntos e posaram para as fotos na chegada do evento e esbanjaram sintonia. Eles foram assistir ao show de Samara Joy. Nas redes sociais, ele falou sobre a noite especial.

"Tem uma letra de música que diz: “acabei de encontrar a alegria” (I’ve just found joy). Não tem outra sensação ao ouvir Samara Joy. 23 anos, dois álbuns, dois Grammys em 2023, e ainda cantando apaixonadamente em português… Trocou peixinhos por beijinhos, mas tá mais do que perdoada. Viva o talento de Samara Joy", disse ele.

Alan Severiano curte noite de show com a esposa - Foto: Van Campos / AgNews

