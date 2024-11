Defesa de Mani Rego nega rumores sobre processo: ‘Informação falsa’

Equipe jurídica de Mani Rego emite nota oficial sobre os rumores de que a justiça da Bahia teria tomado uma decisão sobre o processo dela contra o ex-BBB Davi Brito

A empreendedora Mani Rego foi alvo de rumores sobre o processo que está na Justiça da Bahia para pedir o reconhecimento de união estável com o ex-namorado, o ex-BBB Davi Brito. O caso corre em segredo de justiça, mas boatos sobre o andamento do caso circularam na internet no último final de semana.

Uma reportagem do colunista Alessandra Lo Bianco e de Leo Dias informou que Mani teria sofrido uma suposta negativa da juíza que analisou o caso. Porém, a equipe jurídica dela negou a veracidade da informação.

Os advogados de Mani informaram que a juíza apenas solicitou a defesa do réu para seguir com o andamento do processo. "Em virtude das recentes publicações disseminadas pela imprensa sobre suposta “derrota de Mani em processo de união estável contra Davi” relacionado a processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, vale elucidar o seguinte: É importante informar que Mani e suas assessorias de imprensa e jurídica, não farão declaração sobre fatos e documentos constantes do referido processo, cuja tramitação é sigilosa, entretanto, a notícia veiculada é inverídica, o que impõe as explicações a seguir prestadas", informaram.

E completaram: "Recebida a petição inicial, a MM. Juíza reservou-se a apreciar os pedidos liminares, após a defesa do réu. A contestação foi apresentada e, ato contínuo, foi proferido despacho intimando a parte Autora para manifestação. Assim, o processo está aguardando a apresentação de réplica, e não há qualquer decisão proferida contra os interesses de Mani. Diante do exposto e considerando a veracidade das informações contidas nesta nota, a empresária Mani Rego repudia a divulgação de dados e documentos do processo que tramita em segredo de justiça, acrescentando que a notícia veiculada vem causando prejuízo ao seu nome e a sua imagem haja vista tratar-se de informação falsa".

Mãe de Davi Brito alfineta ex-nora

Mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito falou publicamente sobre a onda de ataques que sua família vem recebendo desde o fim do reality show da TV Globo. Em entrevista ao podcast 'PodZé', ela não conseguiu segurar o choro ao citar o antigo relacionamento do filho com Mani Reggo.

No início desta semana, os nomes de Davi e Mani ficaram entre os assuntos mais comentados após vir à tona a notícia de que a empreendedora teria entrado na Justiça para obter reconhecimento de união estável. Elisangela, então, lamentou a situação.

"Tem dias que eu vejo as pessoas falarem coisas que a gente não é, por isso que eu estou aqui. Eu só queria entender. Eu acho que atribuo o que a gente está passando hoje à Mani. Tinha dia que eu pedia muito a justiça de Deus por ela. Eu via as fotos dela no Instagram e pedia: ‘Deus, faz justiça. Por que ela fez isso?’ Eu atribuo o que a gente está passando hoje à ela", declarou a mãe de Davi Brito.

Ao longo do desabafo, Elisangela afirmou que o prêmio conquistado pelo filho no BBB 24 também seria usufruído pela ex-nora, uma vez que os dois já estavam juntos há algum tempo. "Tudo que Davi fosse ganhar, ela ia viver daquilo. Se vivia da barraca, por que não iria viver com três milhões?", disse.

"Não é porque é meu filho, mas ele não projetou largar ela. Ele não saiu do reality e disse assim: ‘eu não te quero mais. Eu pobre te queria’, não. Foi o que ele encontrou", completou Elisangela Brito, aos prantos.

