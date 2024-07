Maiara causa com barriga toda de fora em look com lingerie à mostra

Usando look branco com toque ousado, cantora Maiara causa ao ostentar abdômen desenhado em novo registro; veja a barriga da famosa

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, causou ao ostentar sua barriga desenhada em um novo registro na rede social. Nesta quinta-feira, 18, o beauty artistRenan Saran, responsável pela produção da famosa, postou um vídeo dela se exibindo e chamou a atenção.

Isso porque, a sertaneja surgiu com um look branco ousado. Com top e uma espécie de calcinha à mostra, Maiara apareceu mandando beijo e impressionou novamente com seu abdômen definido. Com cerca de 47 kg atualmente, após perda drástica de peso nos últimos meses, a musa arrancou elogios com sua beleza.

"Aí que mulher maravilhosa", exclamaram ao verem a famosa toda produzida para mais um show. "O lacre dessa mulher", disseram outros.

Ainda recentemente, aproveitando o clima junino, Maiara impressionou com os looks usados para a data e foi impactou com sua aparência de boneca. Tempos atrás, a cantora comentou que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagero. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, aproveitou um momento do show na cidade de Itabirito, interior de Minas Gerais, para deixar um recado certeiro ao público sobre casamento. Em conversa com os fãs presentes na apresentação, a artista comentou que não se deve romper uma relação por motivos pequenos.

A reflexão aconteceu em meio aos rumores de um possível término entre Maraisa e Fernando Mocó. Após a cantora surgir sem aliança e arquivar as fotos com o empresário em suas redes sociais, os fãs passaram a desconfiar que os dois tenham acabado o noivado.

"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, vocês não acham? Não dá. Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", disse Maiara.