Magérrima, Marjorie Estiano é flagrada em dia de gravação na praia

Em dia de gravação na praia, a atriz Marjorie Estiano mostrou sua beleza impecável ao ser fotografada pelos paparazzi no Rio de Janeiro

A atriz Marjorie Estiano foi flagrada pelos paparazzi nos bastidores de uma gravação ao ar livre no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 6, a beldade apareceu só de biquíni enquanto gravava uma minissérie em uma praia carioca.

A estrela foi vista com o cabelo em tom de ruivo para interpretar Ângela Diniz na minissérie Praia dos Ossos, da HBO, ao lado da atriz Camila Marcial.

Entre uma cena e outra, Marjorie mostrou que está magérrima e em boa forma ao deixar a barriga sarada à mostra.

Marjorie Estiano faz rara aparição com seu namorado

A atriz Marjorie Estiano aproveitou um passeio na companhia do seu namorado, o médico Márcio Maranhão. Durante a noite, os dois foram flagrados caminhando lado a lado e conversando nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Discretos, os dois preferem manter o relacionamento longe dos holofotes e quase não fazem aparições juntos em público.

Marjorie e Márcio estão juntos desde a época das gravações da série Sob Pressão, da Globo, que chegou ao fim em 2020. Ela interpretou a personagem Carolina e ele é o autor do livro que inspirou a história da série.

Em dezembro de 2022, o casal foi visto no estúdio do programa Domingão com Huck, da Globo. A atriz foi a campeã na categoria de Atriz de Série no prêmio Melhores do Ano. Quando ela foi anunciada como a vencedora, a câmera flagrou a artista ao lado do seu namorado, o médico Marcio Maranhão. Os dois estavam sentados lado a lado na plateia de famosos do programa.