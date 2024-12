Mãe de gêmeos, Andréia Sadi exibe a barriga negativa no último dia do ano

Magérrima, Andréia Sadi choca ao mostrar sua barriga negativa antes da chegada de 2025 e fala de sua relação com o exercício físico

A jornalista Andréia Sadi surpreendeu seus seguidores ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Magérrima, ela deixou à mostra sua barriga negativa em uma ida à academia. Inclusive, a comunicadora contou sobre como é a sua relação com o exercício físico.

Na legenda do post, a morena refletiu sobre a importância de priorizar o movimento no dia a dia para ter bem-estar. "Me dei conta de que o melhor a fazer era me levantar e tentar organizar o que estava ao meu alcance: corpo e cabeça, que precisam de manutenção diária. Só que como fazer isso com essa rotina maluca? Chamo de caos com método. Sabe a história de colocar a máscara em si primeiro? Então. Quebro TODOS OS PRATINHOS possíveis (não se iludam: NINGUÉM DÁ CONTA DE TUDO, esqueçam isso) todos os dias e escolho uma prioridade. E não negocio com minha saúde mental e física. Das metas, entre trancos e barrancos, consegui manter o corpo em MOVIMENTO E CABEÇA no LUGAR na maior parte do ano- dentro da margem de erro kkk", disse ela.

E completou: "Mas faço porque é o que me centra. Por isso defendo tanto exercício físico: me salvou em tantas camadas que nem sei. E das próximas metas: correr uma meia maratona. Não consegui correr o ano todo. Parei para andar muitas vezes. Tipo na vida. Reconhecer que os clichês ajudam a viver mais leve: a vida é curta mesmo. O que importa mesmo é filho com saúde. É país justo. É amar e dizer que amamos. Vamos pedir desculpas, dizer pra quem importa que é importante e resolver juntos. E agradecer sempre quem segura sua barra qd tudo parece ruir. Escutar. Dialogar. E separar quem vale a pena e o que/quem não vale, deixar em 2024. Reciclagem, gente rs Mas é preciso fazer alguma coisa.

Porque, como diz a música, “é preciso dar um jeito, meu amigo”. Feliz 25!".

Sadi é mãe dos gêmeos João e Pedro.

Veja as fotos dela:

