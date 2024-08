A jornalista Andréia Sadi usou suas redes sociais para compartilhar fotos antigas suas amamentando seus filhos gêmeos, João e Pedro, de 3 anos

A jornalista Andréia Sadi usou suas redes sociais nesta terça-feira, 13, para compartilhar algumas fotos antigas suas amamentando seus filhos gêmeos, João e Pedro, que estão com 3 anos de idade. Para celevrar o agosto dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, ela relembrou sua experiência.

Nas fotos, ela aparece com os dois bebês no colo logo após o nascimento deles. Nas outras imagens, alimenta os filhos em uma rede, no sofá e posa para a foto com o pequeno no colo.

Na legenda, escreveu: "Agosto dourado: já contei algumas vezes do meu processo de amamentação dos gêmeos. Cada uma sabe a dor e alegria que é/foi. No meu caso, eles achavam que eu era open bar de leite e me esgotavam? Sim. Decidiram as excelências - do nada - que não iam mamar juntos, o que estava facilitando a vida de 'mamis'? Também (risos)", escreveu.

'A cada turno, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim... uma privação de sono enlouquecedora, uma solidão a 3 em plena pandemia. Eu, que sou de gente, deitava no chão e ficava olhando o teto exausta, mas realizada- até o próximo chamado. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida amamentar em dose dupla. E repito sempre: faria tudo de novo, mil vezes, o processo todo - todos os dias. Tudo por eles, amores da vida", concluiu.

Andréia Sadi posta selfie no espelho

Recentemente, a jornalista surpreendeu ao mostrar o quanto emagreceu nos últimos tempos. Ela fez uma selfie no espelho e ostentou sua barriga reta e os braços finos após fazer o exercícios do dia. Na legenda, a comunicadora contou que saiu para correr como seu treino do dia, mas confessou que não foi fácil sair de casa.

"Incrível como tem semanas em que estamos voando e, em outras, mortas desmaiadas - precisando nos convencer a todo momento a fazer as coisas. Esses dias só arrastada saí p/ correr. Travando guerra com a mente- vou ou não vou, eis a questão, vontade de tirar par ou ímpar com a consciência. Acabei que fui- mas na força do ódio", disse ela.