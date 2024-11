Ex-BBB Nizam comenta antigo romance com Leticia Spiller: 'Muito intenso'

Ex-participante do BBB 24, Nizam abriu o coração ao recordar o romance que viveu com a atriz Leticia Spiller após o reality show

Ex-participante do BBB 24, Nizam abriu o coração ao falar um pouco sobre sua vida pessoal após o reality show da TV Globo. Ele, que foi eliminado no quarto paredão da edição, viveu um affair de três meses com a atriz Leticia Spiller pouco depois de deixar o confinamento do programa.

Em entrevista ao podcast 'De Hoje a Oito', com Kadu Brandão, Nizam recordou o período em que passou ao lado da famosa. O romance entre os dois, que iniciou no Carnaval e seguiu até maio, nunca foi rotulado.

Ao longo do bate-papo, o ex-BBB contou que, assim como o público, ele também ficou bastante surpreso por se relacionar com Leticia Spiller. "Ninguém esperava, nem eu esperava. Não foi um namoro, namoro assim... Eu estava em um momento particular e ela também. Quando a gente se conheceu foi realmente muito intenso. A gente ficou naqueles meses muito intensamente juntos", disse ele.

Em seguida, Nizam explicou que os dois acabaram seguindo caminhos diferentes. "Mas, logo depois, ela foi para Portugal e a vida caminhou para lados diferentes. Nunca a gente deu um nome para o que a gente teve. Mas foi muito intenso. Hoje estou em outro momento", contou.

O ex-brother, que atualmente produz conteúdo em sites adultos para assinantes, ainda revelou que recebeu todo apoio de Leticia Spiller quando decidiu seguir carreira no ramo, destacando que as fotos e vídeos nunca a incomodaram. "Ela é uma pessoa muito aberta, muito cabeça. Respeitava antes e vou respeitar sempre", finalizou Nizam.

Leticia Spiller abre o jogo sobre intimidade

Recentemente, Leticia Spiller foi a convidada do programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck no Multishow, e abriu o jogo sobre suas experiências íntimas. A atriz mostrou que não tem papas na língua e comentou sobre diversos assuntos relacionados ao tema; confira detalhes!

Leia também: Filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes diz sempre contar com o apoio dos pais