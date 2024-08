Lauana Prado se derrete com declaração da namorada: 'Tudo que sonhei'

Que amor! A cantora Lauana Prado foi surpreendida com uma declaração romântica da namorada, a influenciadora Tati Dias; confira!

A cantora Lauana Prado foi surpreendida nesta quarta-feira, 14, com uma bela declaração da namorada, a influenciadora digital Tati Dias. Através das redes sociais, a ex-participante de 'A Fazenda 11', da Record TV, publicou duas fotos especiais ao lado da artista e escreveu uma legenda bastante romântica.

"É que de alguma forma parece que te procurei a vida toda. Não sei se é pela forma que a gente se encaixa ou pelo jeito que acho graça nas suas piadas. Talvez seja porque nosso sorriso tem o mesmo brilho e formato. O fato é que te encontrei", iniciou Tati.

"E aqui me sinto completa. E com a certeza de que quero estar nesse lugar pra sempre, que repito todos os dias o quanto te quero, te cuido, te admiro. Pra todo mundo ouvir ou no seu ouvido, te amo", completou a influenciadora. Encantada com a homenagem emocionante, Lauana Prado fez questão de retribuir o carinho à amada.

"Aiiii, meu amor… chegou a dar uma pontada no meu coração aqui, viu! Você é a personificação de tudo que um dia eu sonhei e idealizei pra mim e todo dia agradeço a Deus por termos nos encontrado nessa jornada da vida. Te amo, te admiro e te quero pra sempre!", comentou a cantora na postagem.

As duas assumiram publicamente a relação em junho deste ano. Recentemente, Lauana revelou que foi pedida em namoro por Tati Dias durante um passeio muito especial do casal de helicóptero. "Em cima de um dos prédios em São Paulo estava o pedido. Foi especial", declarou a artista à 'Quem'.

Tati Dias se declara para Lauana Prado - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Dias ☽ (@tatiidias)

Quem é Tati Dias? Conheça a namorada de Lauana Prado

Além de influenciadora digital, Tati Dias já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

Atualmente, a namorada de Lauana Prado conta com 1,7 milhões de seguidores no Instagram, onde gosta de compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, esporte, lifestyle e maternidade. Tati é mãe do pequeno Bento, nascido em 2022, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Junior Saldanha.