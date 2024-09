Kelly Key choca ao revelar seu físico atual em piscina de seu apartamento

Morando em apartamento de luxo fora do Brasil, Kelly key choca ao exibir corpo sarado ao se refrescar na piscina; veja os cliques

A cantora Kelly Key chamou a atenção nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar fotos na piscina. Morando fora do Brasil, em Angola, por conta do marido, o empresário Mico Freitas, a artista impressionou ao exibir seu físico autal ao se refrescar no espaço de um prédio de luxo, local onde é sua moradia com a família.

Usando um biquíni verde e óculos escuros, a loira fez várias poses e não passou despercebida com seu corpo desenhado. Seguidora de uma rotina fitness, com treinos e dieta, Kelly Key ostentou suas curvas torneadas e arrancou elogios dos internautas.

"Quanto tempo faz que eu não lanço um biquíni no feed!? Pode chegar, sol! Me preparando para você", disse ela ao revelar como está seu corpo. Nos comentários, ela foi admirada. "Mulher perfeita", elogiaram. "Bicha bonita, gente", exclamaram outros.

Desde 2004 com Mico Freitas, recentemete, Kelly Key expôs o motivo de ter largado sua carreira no Brasil para viver no país do esposo. Juntos, eles tiveram dois filhos, Jaime VitorFreitas e Artur Freitas, além de Suzanna Freitas, da relação da loira com Latino, mas que Mico Freitas considera como herdeira também.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país.