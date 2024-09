Jojo Todynho revela que vai passar por nova cirurgia plástica: “Vou cortar um pedaço”

Após negar novas cirurgias plástica, Jojo Todynho muda de ideia e revela que vai passar por procedimento para remover ‘excessos’ em parte do corpo

Nesta quarta-feira, 11, Jojo Todynho revelou que está prestes a passar por novas intervenções estéticas em seu corpo. Após realizar lipoescultura, abdominoplastia e redução das mamas, a cantora declarou que não deveria voltar ao centro cirúrgico tão cedo, mas mudou de ideia e agora pretende passar por uma nova cirurgia.

Nos stories do Instagram, Jojo apareceu feliz da vida após uma consulta com seu cirurgião. Isso porque ela já está liberada para retomar sua rotina de treinos e se bronzear após se recuperar dos procedimentos: “Estou liberada para treinar, só da cintura para baixo. Liberada para pegar um bronze. Estou nem acreditando. Me deixa. Quero voar”, brincou

Além disso, Jojo também aproveitou sua visita ao consultório para conversar com o cirurgião plástico sobre seu próximo procedimento. Apesar de estar realizada com os resultados das últimas intervenções, ela contou que está insatisfeita com o excesso de pele em sua axila e que pretende ‘cortar um pedaço’ em uma nova cirurgia.

"Vou fazer umas reparações. Não agora. Daqui a um mês, tirar alguns excessos, coisas que estão me incomodando. Fazer uns reparos. Achei que fiquei com muito sovaco, vou cortar um pedaço", Jojo contou enquanto dava risada. Vale lembrar que há poucos dias, a estudante de direito tinha declarado que não pretendia passar por outros procedimentos.

Jojo Todynho revela que vai passar por nova cirurgia plástica nas axilas - Reprodução/Instagram

Em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, Jojo revelou que não desejava novas mudanças no físico. Jojo lembrou que faz uma dieta restrita e possui uma rotina de treinos puxados - o que já é o suficiente para ela: "Não quero mais fazer cirurgia. Já foi, troquei minha prótese, fiz barriga, acho que está ótimo, o restante é só academia mesmo”, disse.

Ainda durante a entrevista, a influenciadora digital rebateu as críticas que vem recebendo desde que revelou que realizaria os procedimentos no corpo após sua cirurgia bariátrica: "Acho que você fazer cirurgia plástica, após uma bariátrica, é resultado do que você se dedicou. Que bom que foi um sucesso o procedimento", Jojo declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra prótese antiga que retirou das mamas:

Durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram, Jojo Todynho mostrou ao público a prótese que retirou dos seios, com peso estimado em 1,5 litro. Assim que se recuperou da lipoescultura e abdominoplastia, ela decidiu fazer uma redução das mamas e removeu seu antigo silicone, que segundo ela, parece uma ‘lua’.