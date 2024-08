Jojo Todynho rebate críticas sobre adoção de criança angolana: 'Amor'

Após onda de críticas, Jojo Todynho detalhou conversa com familiares do filho Francisco, criança angolana que decidiu adotar

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 13, para compartilhar um breve desabafo a respeito do processo de adoção de Francisco. A artista conheceu o menino em 2023, durante uma viagem realizada para Luanda, em Angola.

Em seus stories do Instagram, Jojo abriu o coração e falou um pouco sobre sua conexão com a criança. Visivelmente alegre, ela garantiu que a adoção do menino está seguindo conforme o esperado.

"A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. É uma vitória muito boa e já posso contar, mas vou esperar mais um pouquinho e conto com todos os detalhes", iniciou Jojo Todynho. Em seguida, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que tem recebido críticas por decidir adotar uma criança fora do Brasil.

"O povo falou: 'Ai, tanta criança para adotar’. Nunca tive essa perspectiva de adotar, foi uma coisa assim, de amor à primeira vista. Eu nem ia no colégio dele [Francisco], fui para fazer visitação e foi amor à primeira vista, é meu filho, minha paixão", declarou ela.

De acordo com Jojo Todynho, ela teve uma longa conversa com os pais biológicos de Francisco a respeito da adoção e que só seguiu com o desejo após todos concordarem com o processo. "Não estou tirando ninguém da família, não. Eu fui perguntar a família dele", disse.

"Os pais dele falaram pra mim: 'A gente autoriza o nosso filho a ir com você, porque a gente sabe que você vai dar o melhor para ele, a gente acompanha e gosta muito de você, eu sei que meu filho está em boas mãos e está em uma família de amor e acolhimento", completou Jojo, afirmando que preservará a imagem do filho.

Os planos de Jojo Todynho em aumentar a família

Além de Francisco, Jojo Todynho garantiu que deseja ter mais um filho. Os planos em aumentar a família, no entanto, não devem acontecer por enquanto.

"Em 2030, eu faço minha pretinha e fechou o combo, tá bom. Gente, esse negócio de ter 3, 4, 5 filhos? Meu irmão, loucura. Tava fazendo a somatória do negão e, caraca, é van, é plano, é escola, é lanche... é babado! Só mais um e fechou o pacote, tá bom, tá ótimo", declarou a famosa.

Vale lembrar que, recentemente, Jojo já havia revelado o desejo de se tornar mãe novamente após a adoção de Francisco. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12' em abril deste ano.