Jojo Todynho surpreende com nova silhueta em selfie no espelho

Após perder 60 kg, Jojo Todynho impressionou ao exibir boa forma em foto no espelho compartilhada nas redes sociais; confira

Uau! Nesta quarta-feira, 14, Jojo Todynho arrancou suspiros ao exibir a boa forma em nova atualização nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma selfie no espelho mostrando a silhueta.

Vale lembrar que em agosto de 2023, Jojo realizou a cirurgia bariátrica e no fim de julho deste ano, passou por abdominoplastia e lipoescultura, além de se dedicar nos treinos e dieta.

Na imagem publicada nos Stories do Instagram, a funkeira vestia um macacão justinho, que ressaltou a cintura que ganhou após perder 60 kg.

Confira:

Jojo Todynho detalha nova dieta após perder 60kg

Jojo Todynho está focada em manter a boa forma após perder 60 kg e acabou de aderir a uma nova dieta para baixar ainda mais o peso na balança. E para chegar lá, ela conta com a ajuda de sua nutricionista, que adicionou algumas novidades ao cardápio da funkeira para atingir seus objetivos.

“Primeiro, eu ainda vou comer com ódio, com ódio, uma cúrcuma ou um pudim de whey. Mas vou começar a olhar a alimentação com outro olhar, quando começar a comê-la. Mas eu ainda tenho revolta. No começo, vou estar fazendo obrigada. Mas, com a constância, isso vai virar um prazer. É igual a ler um livro", começou Jojo.

Ela disse que vai se acostumando aos poucos com a nova alimentação e às novidades: "Ela (a nutricionista) falou assim pra mim: 'Seus hábitos alimentares são prazer?' Eu falei, não. Vou fazer porque tenho que fazer. Estou fazendo forçado porque tenho que fazer, mas não é uma coisa que é do meu costume. Hoje vou sentar e almoçar, e vou comer frango e legumes. Vou comer p***, mas vou comer", entrega a influenciadora, que falou sobre o assunto no assunto no podcast Casal Cast.

Vale lembrar que Jojo realizou lipoaspiração e abdominoplastia há algumas semanas depois de ter emagrecido cerca de 50 quilos. Há poucos dias, Jojo contou quais foram os procedimentos que fez.

"Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", disse ela.