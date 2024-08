Jacqueline Sato passa a tesoura no cabelo. Veja o resultado da mudança

Apresentadora do programa Mulheres Asiáticas, Jacqueline Sato passa por mudança radical no visual e surge com o cabelo curto. Veja o resultado

A atriz e apresentadora Jacqueline Sato está com novo visual! A estrela passou a tesoura no cabelo e surpreendeu ao exibir o resultado.

A artista estava com os fios compridos, mas decidiu renovar o corte dos fios. Agora, ela está com o visual acima dos ombros em um corte moderno. Inclusive, a mudança faz parte da preparação dela para um novo trabalho como atriz, que será anunciado em breve.

"Fiz o corte com o mesmo profissional que fez todas as minhas mudanças de visual para novelas até agora, que é o Tiago Parente. Ele é excelente! Para uma mudança impactante como essa, é importante estarmos em mãos que a gente confia. A última vez que eu tive cabelo curtinho assim eu ainda era criança, talvez com uns 6 anos de idade. Depois disso, meu cabelo sempre ficou médio para longo. E nos últimos tempos estava enorme, na cintura! O iluminado que tem nas pontinhas foi o que restou do corte longo. E, no fim, adoramos! Estou muito feliz com o corte. Me surpreendeu positivamente. Amo mudanças, principalmente quando é para algum personagem. Mas confesso que estava com um friozinho na barriga, é inevitável. Achei que ficou leve, moderno, e que super combinou com o que tenho vindo por aí!", disse ela.

Atualmente, Jacqueline Sato pode ser vista no programa Mulheres Asiáticas, idealizado por ela e exibido no E! Entertainment.