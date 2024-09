Ivete Sangalo surge com a barriga de fora após treino

Mãe de três filhos, a cantora Ivete Sangalo ostentou sua barriga sarada ao surgir com look de treino nas redes sociais

A cantora Ivete Sangalo mostrou que está em ótima forma física. Mãe de três filhos, ela deixou a barriga sarada à mostra ao posar para uma nova selfie no espelho.

Na noite de quinta-feira, 12, ela contou aos seguidores que fez o seu treino do dia e apareceu com o look de ginástica. Na hora da foto, ela ostentou a cinturinha e a barriga reta. “Fim do dia! Eu fui”, disse ela.

Vale lembrar que Ivete Sangalo é regrada em sua rotina. Ela segue uma alimentação baseada e faz exercícios físicos com frequência.

Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo manda recado para Eliana

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil . Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas.

"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais! Um cheiro", falou ela ao saber da notícia.