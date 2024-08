A atriz Isabel Fillardis arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos exibindo sua beleza natural

Isabel Fillardis chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar algumas fotos em meio à natureza.

Para curtir os dias de descanso, a atriz viajou para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e exibiu toda sua beleza natural ao surgir de maiô durante um mergulho no rio. "Os peixes me receberam. A Borboleta deitou no meu colo. A Gralha se exibiu. O Rio Formoso me refrescou na alma e a natureza, me viu. Sou grata", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Tão Linda. Tão perfeita quanto à natureza!", afirmou uma fã. "Maravilhosa, a natureza te ama", falou mais uma.

Em recente entrevista à Revista CARAS, Fillardis falou sobre sua carreira de atriz. Seu primeiro personagem na TV foi como Ritinha na primeira versão da novela Renascer, em 1993. "Eu era uma menina preta no horário nobre e não estava num contexto de escravidão", relembrou.

Confira:

Isabel Fillardis fala sobre filho que nasceu com síndrome rara

Em maio deste ano, a atriz Isabel Fillardis comemorou o aniversário do filho, Jamal Anuar. O rapaz ganhou uma homenagem da mãe nas redes sociais. Ela abriu o álbum de fotos com o herdeiro e falou sobre a alegria de vê-lo crescer ao seu lado.

"Eu posso dizer que essa canção "Bem Simples" foi a primeira comunicação com Jamal. Todas às vezes que eu não conseguia entender o que ele queria, e ficava angustiada, eu simplesmente cantava essa música e ele parava e sorria. São 21 anos minha gente!!! 21 anos de força, resiliência, aprendizado, esperançar e Amar. Feliz Vida, meu filho", escreveu. Jamal nasceu com a Síndrome de West, que é uma condição rara e que atinge o sistema neurológico. Saiba mais!