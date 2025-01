Hariany Almeida explica por que trocou próteses de silicone: 'Não conseguia'

A influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida abriu o jogo sobre a troca das próteses de silicone. Veja o que ela disse!

A influenciadora digital e ex-BBB Hariany Almeida abriu o jogo sobre a troca das próteses de silicone. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela contou que, por ter emagrecido, decidiu realizar a cirurgia para ter um peito que 'encaixasse' com seu corpo de hoje.

“Troquei por conta do tamanho dele, já achei que hoje em dia estava em um tamanho muito exagerado para o meu corpo. Como eu emagreci muito , o peito ele começou a pesar demais e a pele afinou e começou a ceder, então acabou que caiu um pouco. E na época que eu coloquei eu era mais malhada, era mais grandona, combinava e era o gosto que eu tinha", iniciou ela.

A influenciadora contou ainda que optou por um biotipo mais natural. "Eu queria um peito menor que se encaixasse com o meu perfil de hoje e que me deixasse mais livre para fazer atividade física e para dormir. Antes, eu não conseguia dormir porque o peito pesava muito”, completou.

Hariany Almeida diz que fez cirurgia plástica devido à pressão estética

Na última sexta-feira, 10, a digital influencer contou que fez duas cirurgias plásticas. Ela passou por uma rinoplastia e mastopexia com prótese e comentou sobre sua recuperação. "Não inchei muito, estou respirando normalmente pelo nariz. Eu tinha muito medo de fazer rinoplastia e ficar sem respirar. Eu achei tão incrível que a minha rinoplastia não teve corte, foi tudo feito por dentro e vai ficar maravilhoso do jeito que eu queria, um retoque super sutil. Fiz mastopexia e a troca do meu silicone, e eu estou muito feliz", disse ela.

Em seguida, Hariany confessou que decidiu operar o nariz após ouvir muitos comentários maldosos. "O povo falando 'ai, mas ela amava o nariz dela'. Gente, eu sofri tanta pressão estética por conta do meu nariz que eu comecei a enxergar ele de outro jeito. Eu amava meu nariz do jeito que era, só que eu sabia que tinha algumas coisinhas que podia melhorar. Então, eu paguei para ver. É bom que já faz tudo enquanto é nova para poder aproveitar a beleza da juventude".

Leia também: Hariany Almeida entrega boa relação com Virginia Fonseca