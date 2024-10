Hariany Almeida dá repaginada no visual e impressiona ao surgir loiríssima

Hariany Almeida passou por transformação no visual e impressionou ao aparecer loiríssima nas redes sociais; veja o resultado

Na última quarta-feira, 22, Hariany Almeida surpreendeu seus seguidores ao revelar seu novo visual nas redes sociais. A influenciadora digital decidiu renovar o look e passou por uma grande transformação nos cabelos. Já adepta dos fios mais claros, ela intensificou ainda mais a cor e apareceu loiríssima em um tom de mel.

Em seu perfil oficial no Instagram, Hariany compartilhou um vídeo, onde aparece exibindo os longos fios com a nova cor. Desta vez, a influenciadora escolheu um tom mais quente e dourado, além de iluminar o contorno do rosto, destacando as mechas frontais. "Estou de volta", escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil na legenda da publicação.

Nos comentários, Hari recebeu muitos elogios dos admiradores: “Amo você loira”, disse uma seguidora. “Você é linda de qualquer jeito, mas loira você domina o mundo!!!”, comentou mais uma. “Matheus é um homem de sorte”, disse outra seguidora sobre o namorado da influenciadora, Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo com Liz Vargas.

Vale lembrar que Hariany e Matheus Vargas completaram o primeiro ano de namoro no dia 11 de setembro. Na ocasião, o filho do cantor Leonardo com Liz Vargas fez questão de comemorar a data fazendo uma declaração para a amada: "1 aninn com esse ser que, ao mesmo tempo que me transmite uma paz surreal, também sabe ser o caos purin”, iniciou.

“1 ano cheio de desafios com toda certeza, coisas que mesmo com a internet contando suas fábulas sobre nós, talvez jamais saberão o que já passamos de verdade nesse tempo juntos. Apesar do ano difícil que tive até aqui, você me ajudou e me apoiou de uma forma que poucos fizeram. Obrigado por aparecer na minha vida”, Matheus se declarou para Hariany.

Hariany se pronuncia sobre rumores de gravidez:

Na última terça-feira, 22, Hariany Almeida se tornou alvo de especulações sobre uma possível gravidez após compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Agora, a influenciadora digital se manifestou sobre os rumores de que estaria à espera de seu primeiro herdeiro com Matheus Vargas, que é filho do cantor sertanejo Leonardo.

