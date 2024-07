Gretchen humilha ao exibir corpaço na piscina: 'Foco e determinação'

Na piscina de hotel com o marido, Gretchen humilha ao esbanjar curvas torneadas em roupa de banho pequena; veja o corpo atual da musa

A cantora Gretchen roubou a cena na rede social nesta sexta-feira, 19, ao compatilhar fotos curtindo uma piscina de hotel ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza. Morando em Portugal, a famosa surgiu deslumbrante renovando o bronzeado em Algarve.

Vestindo um biquíni pequeno, a Rainha do Rebolado mais uma vez surpreendeu ao exibir o seu corpo atual. Sincera, a artista já comentou sobre ter feito plásticas, procedimentos, reposição hormonal e bastante academia para construir suas curvas torneadas. De frente e de costas, Gretchen ostentou seu físico empinado.

"Bom dia amores. Só agradecendo a Deus a oportunidade de estar com saúde. Obrigada, com foco e determinação tudo é possível", agradeceu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Linda demais", elogiaram. "Gatíssima", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen impressionou ao aparecer com as filhas mais novas na praia. Com a dupla, a artista deu um show de beleza no local e surpreendeu com a rara aparição com as duas herdeiras mais novas.

Leia também:Quantos filhos Gretchen tem? Cantora já adotou filha com mais de 17 anos

Confira as fotos de Gretchen na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Sem filtro, Gretchen se exibe na Grécia e choca

A cantora Gretchen deu o que falar com suas fotos na Grécia e mais uma vez rebateu os críticos de plantão ao compartilhar cliques sem filtro para exibir seu corpo atual. Ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, a famosa deu um show de beleza.

De biquíni modelo fio-dental e combinando a estampa com o amado, a Rainha do Rebolado posou de frente e de costas para exibir seus resultados. Sincera, ela contou que o corpo atual está assim após plásticas, procedimentos estéticos e também treino na academia. Veja as fotos arrasadoras aqui.