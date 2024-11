Ex-BBB Patrícia Leitte impressiona com novo físico após emagrecimento

A ex-BBB Patrícia Leitte surpreendeu o público ao compartilhar seu novo físico após emagrecer 15 kg. Veja como ela está!

A ex-BBB Patrícia Leitte surpreendeu o público ao compartilhar seu novo físico após emagrecer 15 kg. Em uma publicação nas redes sociais, ele contou que a mudança de alguns hábitos em sua rotina trouxeram resultados postivos para sua saúde.

Na publicação, ela comparou uma foto tirada antes de emagrecer e outra feita após o emagrecimento. "Eu até gostava dela", escreveu a ex-BBB ao mostrar a foto antiga. "Mas amo essa. Menos 15 quilos com saúde", completou ela com a foto atual.

"Essa jornada não foi só sobre perder peso, foi sobre encontrar quem eu realmente sou. Quinze quilos eliminados, mas o maior peso que deixei para trás foi o das minhas limitações, inseguranças e hábitos que não me serviam mais", escreveu Patrícia.

"Hoje, vejo que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não é apenas sobre o que você vê no espelho, mas sobre o que sente no coração. Aprendi a cuidar do meu corpo como um templo, a valorizar o processo e a entender que não é uma linha reta, mas um caminho cheio de aprendizados. A mente, o espírito e o físico precisam estar alinhados. A verdadeira transformação é integral", finalizou a ex-participante do BBB 18.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Patrícia Leitte | Conectando Vidas a Deus (@patricialeitteoficial)

Ex-BBB Patrícia Leitte rebate comentário após postar relato

Convertida ao evangelho, a ex-BBB Patrícia Leitte usou as redes sociais recentemente para compartilhar um testemunho. Nos comentários da publicação no Instagram, ela recebeu apoio dos fãs, mas também enfrentou críticas e fez questão de responder. Veja o que ela disse!

Vale lembrar que a ex-BBB se converteu à vertente religiosa evangélica e ministra palestras motivacionais. Além disso, Patrícia escreveu livro e apresenta transmissões ao vivo em suas redes sociais.

Leia também: Ex-Masterchef choca com sua nova forma física após emagrecimento