Por que Fernanda e Pitel se afastaram? Rodriguinho detalha amizade de ex-sisters

Após especulações sobre o possível afastamento entre Fernanda Bande e Giovanna Pitel, o cantor Rodriguinho esclareceu o que sabe sobre o assunto

Após conquistarem uma legião de fãs no BBB 24, Giovanna Pitel e Fernanda Bande geraram comentários nas redes sociais devido ao possível afastamento na amizade. Em entrevista recente ao colunista Lucas Pasin, do UOL, o cantor Rodriguinho, que fazia parte do trio de amigos dentro da casa mais vigiada do Brasil, respondeu o que sabe sobre a dupla.

“Não sei nada. Vou te falar uma parada muito séria. As duas ainda são minhas amigas, mas eu pensei que fosse ser uma coisa mais colada aqui fora, mas não, foi cada um para o seu lado", iniciou o pagodeiro.

"Eu falo bastante com a Pitel. Com a Fernanda eu não falo muito, não”, detalhou Rodriguinho, acrescentando que nem mesmo Pitel e Fernanda entendem o motivo do afastamento.

“Ao certo, a Pitel também não entendeu muito bem o que houve e não soube me explicar. A Fernanda também não soube me explicar. Parece que é uma coisa que só precisa elas conversarem para voltar [a amizade]. Tomara que conversem. Era legal ver elas juntas”, ressaltou.

Assista:

🚨 EXCLUSIVO: o que Rodriguinho diz sobre o rompimento da amizade de Fernanda e Pitel. 👇Todos os detalhes na minha coluna no @Splash_UOLpic.twitter.com/19KJrAiMej — Lucas Pasin (@lucaspasin) December 12, 2024

Amizades após BBB

Giovanna Pitel conversou com a CARAS Brasil sobre a vida depois do Big Brother Brasil 24, e apesar de a amizade com Fernanda Bande ter rendido até um programa de TV para a dupla - Na Cama com Pitanda, exibido no Multishow em junho - a ex-sister confessou estar atualmente mais próxima de Rodriguinho do que da antiga parceira.

"No BBB você faz amizades pra vida. Rodriguinho é uma benção na minha vida. Estamos pra viajar juntos, ele é incrível. Eu enxergava todas as pessoas reais, e ele é cheio de falhas e acertos", disse Pitel, sobre o cantor que esteve com ela no reality. "A Fê (Fernanda Bande) é uma mãe solo, que batalhou, abriu mão da carreira dela, eu via essas fragilidads deles, e por serem relações de amizade eu queria que fosse o mais leve possível", contou, sobre o período de confinamento.

"Com o Rodrigo tenho mais contato do que com a Fê, ela tem priorizado família e trabalho, mas com Rodrigo é direto. Ele levou minha mãe no show dele, foi incrível. Por baixo das camadas ele é legal, mas criou uma armadura, uma coisa tipo 'você não vai me derrubar se eu te derrubar primeiro, uma persona, e espero que ele deixe as pessoas acessarem ele por baixo disso de ser tão forte, da forma que eu acesso", ela ressaltou, defendendo o amigo, que enfrentou rejeição de parte do público do programa.

Sobre os outros companheiros de BBB, Pitel confessou ser difícil conciliar as agendas para um reencontro. "Tem muitas coisas acontecendo nas nossas vidas individuais que tendem a distanciar a gente. Todos estão buscando estabilidade, cada um mora num lugar do Brasil, e para se deslocar e fazer a manutenção das amizades você precisa trabalhar".

Leia também:Giovanna Pitel abre o jogo sobre briga em bastidores com Fernanda Bande