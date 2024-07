Ex-BBB Beatriz Reis chama atenção ao apostar em look ousado e diferentão

Beatriz Reis, ex-participante do 'BBB 24', arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao eleger um look diferentão

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques usando um look diferentão.

Nas fotos postadas em seu perfil oficial no Instagram, ela aparece usando um biquíni arredondado, cobrindo apenas o necessário, e completou a produção usando um short cinza e óculos escuros.

"A parte boa de trabalhar com o que ama é aproveitar cada momento, como esse lugar lindo que é Recife", escreveu Bia na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Diva demais", escreveu outra. "O look está lindo", falou uma terceira.

Em recente entrevista à TV CARAS, Beatriz falou sobre a sua vida amorosa. "Estou precisando [beijar na boca], inclusive, um projeto meu também é construir uma família, tenho muita vontade de ser mãe, de ter filhos, casar e ter um namorado, mas eu sempre fui muito reservada, eu sou mais tímida", confessou.

Confira:

Beatriz mostra bastidores de comercial com Nelson Freitas

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis incluiu uma nova conquista em sua carreira profissional após o reality show da Globo. Na noite de quinta-feira, 18, a ex-vendedora usou as redes sociais para celebrar a estreia de seu comercial na TV aberta junto com o ator Nelson Freitas.

Esbanjando felicidade, a ex-sister não esconde o quanto está realizada com tamanho sucesso pós-BBB. Em seu perfil oficial no Instagram, Beatriz dividiu com os fãs alguns registros inéditos e especiais nos bastidores da gravação ao lado do artista.

"Hoje estou estrelando mais um comercial de televisão. Mas não estou sozinha! Olha as voltas que o mundo dá, daquelas de quem acredita sempre alcança! Que honra estar ao lado de um ator que admiro tanto e assistia nas telinhas. Nelson Freitas, danado, obrigada por tudo, está sendo um prazer enorme estar contigo em um set de gravação", declarou ela na legenda. Confira!