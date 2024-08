Ex-BBB Beatriz impressiona ao posar com maiô estiloso: 'Beleza surreal'

Arrasou! Ex-participante do BBB 24, Beatriz surpreendeu ao mostrar novas fotos de um ensaio realizado na Praia de Boa Viagem

Ex-participante do BBB 24, da TV Globo, Beatriz Reis iniciou a manhã desta quarta-feira, 14, colecionando elogios nas redes sociais. Em seu Instagram oficial, a famosa compartilhou novas fotos de um ensaio fotográfico belíssimo realizado na Praia de Boa Viagem, no Recife.

Esbanjando beleza no dia ensolarado, Beatriz apostou em um maiô preto bastante diferente e estiloso para os cliques. "Não é quinta para tbt mas vamos de fotinha na praia para espantar esse frio. Amo esse lugar", escreveu ela na legenda da postagem.

A publicação de Bia não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente lotaram os comentários com diversos elogios à ex-BBB. "Sua beleza é surreal", declarou um seguidor. "Linda, maravilhosa, merece tudo que está acontecendo!", disse outro. "Muita beleza!", falou um terceiro.

Quem também deixou mensagens carinhosas à Beatriz Reis foram alguns ex-BBBs 24 e colegas de confinamento. "Passou um violão na minha tela!", declarou Michel Nogueira. "Que gatona Bia", escreveu Raquele Cardozo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis vai em busca dos seus sonhos após BBB

Quando entrou na casa da 24ª edição do Big Brother Brasil, em fevereiro, Beatriz Reis (24) já sabia que sua vida iria mudar. O que ela não imaginava, porém, era a proporção dessa mudança.

Bia prestigiou a Temporada de Inverno CARAS 2024, no Hotel Boutique Quebra-Noz, na bucólica Campos do Jordão, no interior de SP, e falou um pouco sobre sua trajetória: "É muito surreal. Aonde chego recebo carinho, amor, sempre sou abordada. Tem lugar que eu preciso andar com segurança. É muita gente querendo me ver e amo isso! Me jogo no meio do povo, porque sou do povo".

"Eu só agradeço a Deus todos os dias porque nunca me senti tão amada em minha vida”, completou; confira a entrevista completa de Beatriz Reis à Revista CARAS!