Leonardo surpreende ao revelar detalhe da intimidade com Poliana Rocha: ‘Duas’

Sem papas na língua, Leonardo viraliza nas redes sociais ao revelar detalhes da vida íntima com a esposa, Poliana Rocha

Nesta quinta-feira, 12, Leonardo agitou as redes sociais em um vídeo revelador sobre sua vida íntima com Poliana Rocha. Embora o registro seja de um tempo atrás, a sinceridade do cantor sertanejo com a esposa voltou a chamar a atenção na internet e o vídeo ganhou repercussão novamente entre seus seguidores.

No vídeo, Poliana lamenta ao saber que o marido estará partindo para uma viagem a trabalho em breve: "Gente, estou aqui curtindo uma preguicinha com esse gato maravilhoso que daqui a pouco viaja. Ele tem show quinta, sexta e domingo. E é isso, parece que eu já estou com saudade dele. Nem matei, né? Porque ele não estava em casa", diz a jornalista.

No entanto, Leonardo interrompe a esposa e revela detalhes da vida íntima do casal. "Nós demos duas hoje! Como não matou?", o cantor declara ainda deitado na cama com a esposa e esconde o rosto. No Instagram, o vídeo voltou a ganhar repercussão e os seguidores se divertiram com a sinceridade do cantor sertanejo, que é conhecido por falar ‘na lata’.

“Leonardo devia ser considerado patrimônio brasileiro, o incancelável”, um seguidor brincou. “A viradinha dele, parece menino sapeca”, outro fez piada com o cantor sertanejo. “E o Zé Felipe segue a mesma vibe do pai, sem papas na língua!”, mais um brincou sobre as semelhanças entre pai e filho. “Inimigo número um da timidez”, disse outro.

Vale lembrar que recentemente, Poliana revelou detalhes de uma briga que teve com Leonardo. Ao revelar que decidiu fazer um quarto para os netos, que será de Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de um, e de José Leonardo, que acaba de nascer, a famosa comentou que não avisou o esposo sobre a reforma, já que ele não gosta de ter obras em casa.

"O Leo briga com você quando incorpora a louca da reforma? Ou ele é de boa?", questionaram. A empresária então revelou que ele implica um pouco: "Ele briga, porque não gosta de quebradeira, barulho!" Sabendo disso, Poliana contou sua tática para evitar tanto estresse com o amado. "Eu já estou amansando a fera para ele ficar bonzinho”, brincou.

Poliana Rocha impressiona ao mostrar móveis do quarto dos netos:

Após uma obra de alguns meses para deixar o ambiente com decoração também para José Leonardo, já que antes ele era bem feminino para Maria Alice e Maria Flor, o cantinho na casa dos avós está ficando pronto. Poliana Rocha então exibiu os móveis em tons de amarelo e verde para a chegada do pequeno no quartinho em obras.