A atriz Bianca Rinaldi surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança radical que realizou em seu visual

Bianca Rinaldi passou por uma transformação radical no visual. Ela usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para mostrar a mudança que cortou e mudou a cor dos fios.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece ao lado do profissional responsável pela transformação. No começo da gravação ela está com o cabelo cumprido e escuro. Depois, a artista aparece loira e com os fios curtinhos.

"Agora sim, compartilhando com vocês o novo visual do jeito que a gente queria. Dois anos com o cabelo escuro… Queria voltar para o loiro, mas não queria ficar com o mesmo corte, queria ousar um pouco. Não faria nada sem o bom senso, delicadeza e elegância do meu #hairdesign Ricardo, sempre tão querido e atencioso comigo, obrigada por mais uma vez me deixar com a alto estima lá em cima", escreveu ela.

Os internautas elogiaram o novo visual de Rinaldi. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uau. Tô chocada. Amei demais", escreveu outra. "Quase que o vídeo não carrega aqui com tanta beleza. Aff perfeita", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Rinaldi (@biancarinaldireal)

Bianca Rinaldi sobre diferença de 20 anos para o marido

A atriz Bianca Rinaldi, 49 anos, é casada há 23 anos com o empresário e produtor Eduardo Menga, de 70, e juntos são pais das gêmeas Beatriz e Sophia, de 15 anos. Em entrevista ao portal O Globo, a artista confessou que a diferença de idade não é uma questão para o casal atualmente, mas já foi.

"No comecinho da relação houve uma estranheza, uma adaptação, principalmente da minha parte. Fizemos terapia de casal, até para entender se realmente queríamos ficar juntos", contou ela, que recentemente, compartilhou um álbum de fotos em família para celebrar o aniversário de 70 anos do marido e o casal foi alvo de comentários etaristas por parte dos internautas. "É triste ver esses comentários porque você percebe que muitas pessoas não evoluíram", disse ela. Confira o desabafo completo!