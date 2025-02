Bianca Andrade surpreende com seu novo visual: 'Nunca vi'

Após adotar cabelo curtinho e básico, Bianca Andrade surpreende ao apostar em corte com franjinha, fios longos e enrolados; veja como ficou

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou nesta terça-feira, 25, que está de visual novo. Após um tempo com os cabelos curtinhos e lisos, a ex-BBB resolveu dar uma radicalizada ao apostar em madeixas bem diferentes.

A empresária do ramo da maquiagem então mostrou que alongou os fios e apostou em um corte com franja. Além disso, ela apareceu com as pontas mais enroladas e a mudança foi aprovada pelos seguidores.

"Visual novo, nova era", prometeu ela ao publicar o vídeo exibindo a mudança. "Nunca vi alguém ficar linda assim em todas as versões! Ai que coisa! Perfeita", opinaram. "Como é a sensação de ficar bonita com qualquer cabelo?", questionaram.

Por que Bianca Andrade e Fred fizeram festas separadas para Cris?

Em agosto do ano passado, Bianca Andrade e Fred fizeram festas de aniversário separadas para Cris. Diferente das outras vezes, ex-casal não comemorou a data junto e a influenciadora explicou que a decisão partiu do jornalista.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo pra todo mundo, pros dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", compartilhou que a iniciativa de festas separadas partiu de Fred.

Após alguns meses, Fred parece que voltou atrás sobre a sua decisão, de fazer festas separadas, ao aparecer no Natal promovido pela ex na casa dela. Na ocasião, a empresária postou fotos deles juntos e agradeceu pela presença do jornalista.

"NATAL MÁGICO DO GUDUGO. Inexplicável ver os olhinhos desse pequeno brilhando de felicidade. Esse natal foi literalmente um sonho (juro que queria morar nele pra sempre! Rs). Obrigada família por tanta energia de paz dessa noite. Amo vocês tanto. Obrigada papai Fred por fazer a noite do nosso nenein ainda mais especial", escreveu.

